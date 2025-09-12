Politika

"IMA PUNO IZNENAĐENJA ALI TO OSTAVLJAMO ZA KRAJ": Mali o brend ambasadorima Ekspa

12. 09. 2025. u 12:54

NA PITANjE "Novosti" da li će biti još iznenađenja kada je reč o brend ambasadorima Ekspa, ministar finansija Siniša Mali odgovorio je da su u toku pregovori sa potencijalnim domaćin i inostranim ambasadorima.

- Ima puno iznenađenja, sa dosta njih prgovaramo. Tu su i domaći ambasadori i inostrani, ali to ostavljamo za kraj, kada sve bude sigurno. Ovo sa Juseinom Boltom i Džeki Čenom je mnogo važno, pogotovo za to azijsko tržište. Gledamo da za ambasadore pokrijemo ceo svet. Mi očekujemo ne manje od tri miliona posetilaca tokom 2027. Najveća šansa da se predstavimo na pravi način, da završimo svoje projekte do tog trenutka i da onda otvorimo jedno potpuno novo poglavlje rasta i razvoja naše Srbije - rekao je Mali

