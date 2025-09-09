Politika

TAČNO U 18 ČASOVA: Predsednik Vučić gost "Vesti" na TV Prva

В. Н.

09. 09. 2025. u 08:47

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić biće gost "Vesti" na TV Prva danas u 18 časova.

ТАЧНО У 18 ЧАСОВА: Председник Вучић гост Вести на ТВ Прва

Foto: TV Prva printskrin

Predsednik će govoriti o svim aktuelnim dešavanjima u zemlji. 

BONUS VIDEO: GRAĐANI PORUČUJU: Želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti znanju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA