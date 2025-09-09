MENTOR BLOKADERA JOVO BAKIĆ ZAPRETIO VUČIĆU SMRĆU: Nećemo se zaustaviti! Bićete samleveni (VIDEO)

MENTOR blokadera Jovo Bakić uporno pokušava da kriminalizuje vlast kako bi opravdao svoje pretnje.

- Kada imate organizovanu kriminalnu grupu koja otme državu, vi znate da ta organizovana kriminalna grupa neće dobrovoljno otići. I zbog toga oni moraju na kraju da budu jureni - rekao je Bakić prilikom gostovanja u jednom podkastu.

Bakić je priznao da protesti slabe, ali da postaju radikalniji, te je otvoreno zapretio smrću Aleksandru Vučiću.

- Tu i tamo ima klonuća duhom, ali vrlo brzo će se videti da se ovo ne može zaustaviti. Ovo je sila koja se pokrenula i koja melje. Onaj ko se bude suprotstavio biće samleven. Bolje mu je, moj najdobronamerniji savet, ne zato što njemu želim dobro, njemu želim da bude u Zabeli, nekoliko decenija, nego želim dobro svima. Bolje mu je da bude u Zabeli, nego da prođe na neki drugačiji način - dodao je on.

Poruka Jove Bakića je jasna - Vučiću predaj vlast, ili ćeš biti mrtav!

