VRATITE MI MOJU SRBIJU: Građani jasno poručili - želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti znanju

D.K.

08. 09. 2025. u 21:24

JUČE se u čak 111 mesta širom naše države okupilo gotovo 150 hiljada ljudi i iskazalo svoje nezadovoljstvo blokadama i nasilju.

ВРАТИТЕ МИ МОЈУ СРБИЈУ: Грађани јасно поручили - желимо Србију у којој улице припадају миру, а школе и факултети знању

Foto: Novosti

Treće i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada proteklo je kao i prethodna dva puta bez ijednog incidenta, narod je poslao jasnu i moćnu poruku - dosta nam je blokada, želimo normalan život nazad.

- Mi smo za rad. Mi nismo za nasilje. Da budemo srećni svi - poručuju građani Srbije.

U video snimku možete poslušati poruke građana protiv blokada:

