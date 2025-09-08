VRATITE MI MOJU SRBIJU: Građani jasno poručili - želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti znanju

JUČE se u čak 111 mesta širom naše države okupilo gotovo 150 hiljada ljudi i iskazalo svoje nezadovoljstvo blokadama i nasilju.

Foto: Novosti

Treće i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada proteklo je kao i prethodna dva puta bez ijednog incidenta, narod je poslao jasnu i moćnu poruku - dosta nam je blokada, želimo normalan život nazad.

- Mi smo za rad. Mi nismo za nasilje. Da budemo srećni svi - poručuju građani Srbije.

U video snimku možete poslušati poruke građana protiv blokada: