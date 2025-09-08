Politika

POSLEDNjIH meseci postalo je nesumnjivo da su se svi otvoreni neprijatelji srpskog naroda udružili u zajedničkom pohodu na rušenje sopstvene države. Jedan od njih je i advokat Čedomir Stojković, koji se odavno ističe kao najgrublji NATO lobista u Srbiji.

Foto: Jutjub printskrin/Lažomer

Svojim višegodišnjim delovanjem protiv sopstvenog naroda i države izgradio ime najvećeg antisrbina.

Stojković je danas jedan od glavnih predvodnika i aktivnih učesnika obojene revolucije, otvoreno se stavljajući na stranu pokreta koji rade protiv Srbije. Njegovo delovanje nije samo retoričko, on direktno podržava i organizuje akcije koje ugrožavaju bezbednost države i mira u društvu, pokazujući da mu rušenje ustavnog poretka i nanošenje štete sopstvenom narodu predstavljaju osnovne postulate njegovog delovanja i životne strategije.

