DIVLJAČKI POTEZI BLOKADERA: Gađali policajca kamenom u glavu, zadobio teške telesne povrede

PRILIKOM večerašnje intervencije policije u Kosjeriću na potiskivanju mase lica na neprijavljenom okupljanju, jednom od ukupno tri povređena policijska službenika konstatovane su teške telesne povrede u vidu potresa mozga i on je zadržan na daljem lečenju u bolnici u Užicu.

Foto: Unsplash

Podsećamo, večeras oko 20.20 časova u Kosjeriću, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali su šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju "Stop blokadama", a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih lica.

Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike.

