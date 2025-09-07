DANAS normalna Srbija govori jednim glasom.

Foto: Printskrin

U miru i dostojanstvu, s ponosomm građani su se okupili u 120 mesta širom naše zemlje. Da sačuvaju zajedništvo. Da pokažu da veruju u porodicu, da poštuju tradiciju i slobodu.

Naše vrednosti su večne. Zajedno. Za poštenu i ponosnu Srbiju u budućnosti.

Vratite mi moju Srbiju.