Politika

ZAJEDNO ZA POŠTENU I PONOSNU SRBIJU U BUDUĆNOSTI: Vratite mi moju Srbiju

D.K.

07. 09. 2025. u 22:35

DANAS normalna Srbija govori jednim glasom.

ЗАЈЕДНО ЗА ПОШТЕНУ И ПОНОСНУ СРБИЈУ У БУДУЋНОСТИ: Вратите ми моју Србију

Foto: Printskrin

U miru i dostojanstvu, s ponosomm građani su se okupili u 120 mesta širom naše zemlje. Da sačuvaju zajedništvo. Da pokažu da veruju u porodicu, da poštuju tradiciju i slobodu. 

Naše vrednosti su večne. Zajedno. Za poštenu i ponosnu Srbiju u budućnosti. 

Vratite mi moju Srbiju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska