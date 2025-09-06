VUČIĆ OTKRIO KO FINANSIRA BLOKADERE I ŠTA JE GLAVNI CILJ BLOKADERA "Oni hoće vlast, da Srbija bude uništena"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas gostuje u Jutarnjem programu, gde će govoriti o najaktuelnijim temama
- Evo jedan primer, samo da kažem građanima. Jedan od šefova zborova njihovih, je primio 1355 finansijskih tranši. To je oko 2 i po miliona evra. Kako smo mi došli do toga? Dakle na lične račune, i na male fantomske firme je leglo toliko novca. I iz inostranih, ali i iz domaćih fondova. Najveća uplata je 57.000 evra. Sve ostalo su male uplate, da se Vlasi ne dosete. Mnogo je tu novca. Pogledajte sinoć, pronašli smo u rektoratu topovske udare, pa nije rektorat za to. Neki ljudi kao da ne razumeju čemu služe univerziteti i fakulteti. Neverovatno, ali ni na to nema odgovora. I da ne govorim o tome da smo sinoć mogli da vidimo brutalno mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje, dovođenjem poslanika Zelenih. Vi ste išli na nasilan skup, a ne na sastanak ZLF. Svi su oni isti, bukvalno kao sekta. Šta vi ljudi radite tu? Setite se kako su Amerikanci bili osetljivi kada su pričali o ruskom mešanju u njihove stvari. I u Evropi. Pa šta radite vi - zapitao je Vučić.
On kaže da je cilj svega što se dešava da se Srbija baci na kolena, da bude slaba i uništena.
Predsednik kaže da će odgovarati svi koji sprovode nasilje, ali da je problem što deo tužilaca i sudija ne želi da radi svoj posao.
- I tu pogledate trag novca. Ko ih plaća, razne CEPRIS-e i druge NVO. Dobijaju novac iz inostranstva, pored ogromnih plata koje dobijaju od građana. I kada sve to vidite jasno vam je zašto se pojedine sudije i tužioci tako ponašaju - dodao je on.
