"NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD OTADŽBINE, SRBIJU MORAMO DA SAČUVAMO": Vučić poslao snažnu poruku građanima (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga
U objavi stoji:
- Ne postoji ništa važnije od otadžbine. Srbiju moramo da sačuvamo - poručio je predsednik.
Podsećamo, predsednik Vučić sinoć se obratio građanima, i pozvao je sve građane koji, kako je istakao, žele Srbiju budućnosti i žele porodicu kao stub društva da se okupe u nedelju u 18:30 časova na skupovima širom zemlje.
Obraćanje predsednika javnosti očekuje se u 11 časova danas
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
