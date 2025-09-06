Politika

"NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD OTADŽBINE, SRBIJU MORAMO DA SAČUVAMO": Vučić poslao snažnu poruku građanima (FOTO)

В.Н.

06. 09. 2025. u 08:54

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga

НЕ ПОСТОЈИ НИШТА ВАЖНИЈЕ ОД ОТАЏБИНЕ, СРБИЈУ МОРАМО ДА САЧУВАМО: Вучић послао снажну поруку грађанима (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin

U objavi stoji:

- Ne postoji ništa važnije od otadžbine. Srbiju moramo da sačuvamo - poručio je predsednik.

Podsećamo, predsednik Vučić sinoć se obratio građanima, i pozvao je sve građane koji, kako je istakao, žele Srbiju budućnosti i žele porodicu kao stub društva da se okupe u nedelju u 18:30 časova na skupovima širom zemlje.

Obraćanje predsednika javnosti očekuje se u 11 časova danas

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!