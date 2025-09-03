VUČIĆ NAJAVIO VELIKU PARADU U BEOGRADU: Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je za 20. veliku vojnu paradu u Beogradu.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Videćete mnogo toga novog, iznenadićet se koliko je Vojska napredovala. Pokušali su da nam u potpunosti raore Vojsku u periodi od 2000. godine. Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela, na ponos svih građana Srbije, ona je danas zaista odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Nisu Priština, Tirana i Zagreb nisu slučajno formirali svoju vojnu alijansu. Formirali su je zbog Srbije. Što nas terate da se pravimo da smo gluplji nego što jesmo? Nismo baš ni mi imbecili da ne razumemo zašto ste to uradili. Mi nikoga nećemo da diramo, samo ćemo da ćuvamo svoju teritoriju, svoj integritet. Cela Evropa je ćutala na paradu u Zagrebu, i to organizovanu zbog zločinačke akcije Oluja, zbog progona Srba. Svi su govorili baš lepo. Kada Srbija bude pravila paradu - u istim hrvatskim medijima reći će - Vučić zvecka oružjem, kome Vučić preti, izveo je sve moguće ćacije da bi zapretio... I sve vam je tako - kaže predsednik.