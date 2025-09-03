VUČIĆ O ODNOSU KINE PREMA SRBIJI: Naša delegacija je bila u prvom redu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na poštovanje koje je našoj zemlji ukazano u Kini.
- Vi ste ovde svedoci, da se niko ne naljuti, mislim da je ovde Srbija ili prva ili druga po popularnosti, po prepoznatljivosti, po poštovanju. Dovoljno govori da ću biti primljen na najvišem nivou. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju na razglednici susret sa Si Đinpingom. Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko. Ja da u ovo vreme moram da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini? Naša delegacija je bila smeštena u prvi red - kazao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
