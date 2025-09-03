Politika

VUČIĆ O ODNOSU KINE PREMA SRBIJI: Naša delegacija je bila u prvom redu

Novosti online

03. 09. 2025. u 13:32

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na poštovanje koje je našoj zemlji ukazano u Kini.

ВУЧИЋ О ОДНОСУ КИНЕ ПРЕМА СРБИЈИ: Наша делегација је била у првом реду

Foto: Printscreen

- Vi ste ovde svedoci, da se niko ne naljuti, mislim da je ovde Srbija ili prva ili druga po popularnosti, po prepoznatljivosti, po poštovanju. Dovoljno govori da ću biti primljen na najvišem nivou. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju na razglednici susret sa Si Đinpingom. Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko. Ja da u ovo vreme moram da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini? Naša delegacija je bila smeštena u prvi red - kazao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO