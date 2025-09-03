VUČIĆ O ODNOSU KINE PREMA SRBIJI: Naša delegacija je bila u prvom redu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na poštovanje koje je našoj zemlji ukazano u Kini.

Foto: Printscreen

- Vi ste ovde svedoci, da se niko ne naljuti, mislim da je ovde Srbija ili prva ili druga po popularnosti, po prepoznatljivosti, po poštovanju. Dovoljno govori da ću biti primljen na najvišem nivou. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju na razglednici susret sa Si Đinpingom. Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko. Ja da u ovo vreme moram da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini? Naša delegacija je bila smeštena u prvi red - kazao je Vučić.