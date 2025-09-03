Politika

SASTANCI SA 12 SVETSKIH LIDERA Predsednik Vučić direktno iz Pekinga: "Mnogo obaveza, videli smo strahovit napredak kineske vojske"

Vladimir Tojaga

03. 09. 2025. u 13:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti direktno iz Pekinga.

Foto: Novosti

- Danas smo imali mnogo obaveza u Pekingu, imali bilateralne susrete sa 12 svetskih lidera. Razgovarao sam sa Alijevim, sa Robertom Ficom... - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je srpska delegacija prisustvovala vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije.

- Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa u SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Kinezi napreduju dalje, rade sve više - istakao je Vučić.

