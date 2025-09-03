SASTANCI SA 12 SVETSKIH LIDERA Predsednik Vučić direktno iz Pekinga: "Mnogo obaveza, videli smo strahovit napredak kineske vojske"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti direktno iz Pekinga.
- Danas smo imali mnogo obaveza u Pekingu, imali bilateralne susrete sa 12 svetskih lidera. Razgovarao sam sa Alijevim, sa Robertom Ficom... - kazao je predsednik.
Vučić je rekao da je srpska delegacija prisustvovala vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije.
- Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa u SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Kinezi napreduju dalje, rade sve više - istakao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
