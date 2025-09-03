Politika

MOĆNA SLIKA IZ PEKINGA: Vučić rame uz rame sa svetskim liderima na paradi kod Sija (FOTO)

В.Н.

03. 09. 2025. u 07:52

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je velikoj vojnog paradi u Pekingu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga.

МОЋНА СЛИКА ИЗ ПЕКИНГА: Вучић раме уз раме са светским лидерима на паради код Сија (ФОТО)

Foto: Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je Kina uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Vučić, koji u Pekingu na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, naglasio je da "Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti".

Foto: Printscreen

- Zahvalan predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji. Kina je uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti!

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika ceremonija povodom 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Pre početka ceremonije, Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan pozdravili su šefove stranih delegacija i njihove supružnike koji su prisustvovali ceremoniji na trgu ispred kapije Duanmen i fotografisali se sa njima.

Foto: Printscreen

Šta je Peking od najsavremenijeg naoružanja pokazao na paradi u Pekingu, pogledajte KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VULIN U PEKINGU: Prisustvovao velikoj vojnoj paradi
Politika

0 0

VULIN U PEKINGU: Prisustvovao velikoj vojnoj paradi

ALEKSANDAR Vulin, koji u NR Kini boravi na poziv Vlade te zemlje, prisustvuje danas velikoj vojnoj paradi u Pekingu organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

03. 09. 2025. u 08:37

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost