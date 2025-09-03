MOĆNA SLIKA IZ PEKINGA: Vučić rame uz rame sa svetskim liderima na paradi kod Sija (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je velikoj vojnog paradi u Pekingu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga.

Foto: Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je Kina uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Vučić, koji u Pekingu na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, naglasio je da "Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti".

Foto: Printscreen

- Zahvalan predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji. Kina je uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti!

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika ceremonija povodom 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Pre početka ceremonije, Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan pozdravili su šefove stranih delegacija i njihove supružnike koji su prisustvovali ceremoniji na trgu ispred kapije Duanmen i fotografisali se sa njima.

Foto: Printscreen

