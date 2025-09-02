GDE JE NESTAO KETERING? Kada se ne kolju oko fotelja i funkcija, blokaderi teroristi se biju oko hrane i alkohola

BLOKADERI teroristi ovoga puta dotakli su samo dno, počeli su da se svađaju oko hrane i alkohola.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama pojavila se prepiska iz jedne blokaderske grupe sa Filozofskog fakulteta u kojoj se jasno vidi da su počeli da se otimaju oko hrane i alkohola:

- Što se tiče privatizacije hrane, hrana se ne privatizuje. Zadatak radne grupe za logistiku i donacije je da održi funkcionisanje blokadnih aktivnosti, da raspolaže



Napeto u grupi Filozofskog fakulteta! Pitanje je - gde je nestao ketering ? 🤔 pic.twitter.com/WhMRUluiF6 — Milan Milosević (@MilanMilos36939) September 2, 2025

resursima i da se bavi ljudstvom. U to spada i obezbedivanje hrane ljudstvu. Prethodnih dana se desavalo da zateknem neke ljude koje nisam na blokadi video nikad kako jedu naš vrlo ograničeni ketering. To je dovodilo do toga da su ljudi koji su se borili prethodnih deset meseci i koji žive za našu stvar ostajali gladni. RGLD je morao da se prilagodi stanju na terenu i da nađe način da ispuni svoju funkciju. Rešenje je bilo da preusmerimo hranu direktno ljudima koji se bave blokadnim aktivnostima, a ono što ostane stavimo u 105. - navodi se u prepisci