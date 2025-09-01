Politika

PRELEPA SLIKA: Baka sa unukom na skupu protiv blokada (FOTO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 08:00

U jednom od gradova Srbije zabeležena je prelepa fotografija, baka sa unukom na skupu proti blokada.

ПРЕЛЕПА СЛИКА: Бака са унуком на скупу против блокада (ФОТО)

Foto: Novosti

Ova dirljiva fotografija će vam izmamiti osmeh na lice.

BONUS VIDEO - SNIMAK IZ VAZDUHA: Bajina Bašta ujedinjena protiv blokada!

