GRAĐANI protiv blokada najavili su okupljanje u čak 100 gradova i opština širom Srbije za 18 časova i 30 minuta. Prema proceni policije na skupovima širom naše zemlje prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Svaki od skupova je bio prijavljen i prošao je bez incidenata.

Veličanstven vatromet u Novom Sadu posle završetka skupa protiv blokada

Snažne poruke iz Kruševca: Ne damo Srbiju, dosta je blokada, hoćemo život nazad

I ove nedelje je na ulice Kruševca izašlo nekoliko hiljada Kruševljana. Preko 3.000 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo! Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored spomenika kosovskih junaka. Građani su još jednom poručili da im je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci. Među građanima je i Bratislav Gašić ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izbore za slobodan i bolji Kruševac. Kruševac bez blokada i bez nasilja! Hoćemo svoj život nazad!

Vršac protiv blokada

Zemunci protiv blokada

Bač protiv blokada - i Srbi i Slovaci zajedno

Ada protiv blokada

Šid protiv blokada

Kovin protiv blokada

Kovačica protiv blokada

Pribojci protiv blokada

Medveđa protiv blokada

Paraćin protiv blokada

Aleksninac protiv blokada

Bajina bašta protiv blokada

Požarevac protiv blokada

Subotičani listom protiv blokada

Doljevac protiv blokada

Bujanovac protiv blokada

Kikinda protiv blokada

Stara Pazova - i najmlađi su protiv blokada

Ub je ustao protiv blokada

Prijepolje protiv blokada, na čelu kolone vladika Filaret

Ivanjica protiv blokada

Pirot protiv blokada

Inđija protiv blokada

Alibunar protiv blokada

Ruma protiv blokada

Kovačica protiv blokada

Zrenjanin protiv blokada - beli baloni

Kragujevčani hoće svoju Srbiju nazad

Bajina bašta - velika kolona građana protiv blokada

Protiv blokada i u Boleču

Pripreme za skup u Zemunu

Prvi put narod se okuplja protiv blokada u Novom Sadu

I novosadski bajkeri su na ulicama protiv blokada

Okupljanja su počela i Malom Zvorniku

Odžaci protiv blokada

U Trgovištu protiv blokada

Požega protiv blokada

Batočina protiv blokade

Lozničani hoće mir i rad neće blokade

Borani protiv blokada

Merošina ustala protiv blokada

Bojnik neće blokade

Vlasotince neće blokade

Kraljevo je za mir

Bojnik neće blokade

Vlasotince protiv blokada

Apatin protiv blokada

Obrenovac protiv blokada

Požarevac neće blokade

Zaječarci neče blokade u Srbiji

Vladimirci protiv blokada

