uživoGRAĐANI PROTIV BLOKADA: Ne damo Srbiju, dosta je blokada, hoćemo život nazad, rekordan broj ljudi na skupovima (FOTO/VIDEO)
GRAĐANI protiv blokada najavili su okupljanje u čak 100 gradova i opština širom Srbije za 18 časova i 30 minuta. Prema proceni policije na skupovima širom naše zemlje prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.
Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.
Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...
Svaki od skupova je bio prijavljen i prošao je bez incidenata.
Veličanstven vatromet u Novom Sadu posle završetka skupa protiv blokada
Snažne poruke iz Kruševca: Ne damo Srbiju, dosta je blokada, hoćemo život nazad
I ove nedelje je na ulice Kruševca izašlo nekoliko hiljada Kruševljana. Preko 3.000 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo! Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored spomenika kosovskih junaka. Građani su još jednom poručili da im je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci. Među građanima je i Bratislav Gašić ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izbore za slobodan i bolji Kruševac. Kruševac bez blokada i bez nasilja! Hoćemo svoj život nazad!
