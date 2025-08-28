"NE MOGU DA MI ODGOVORE O SREBRENICI I KOSOVU, ZAMERILI BI SE GAZDAMA" Vučić: Ja nemam gazdu, odgovaram samo Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV Pink.

Foto: TV Pink Printksrin

Kaže da je njegova ljubav prema Srbiji bezgranična.

- Da sam najguplji na svetu, a teško da jesam, ja se ovim poslom bavim dugo i živim za ovo. Ne postoji nijedan čovek u Srbiji koji ove teme zna bolje. Mene ne možete da prevarite na trik da kažete "pomažeš Zvedu, a ne Partizanu". Ti trikovi kod mene ne prolaze. Znam koliko je kiše palo jer znam za koje nam je kulture potrebno. I zašto nam je kiša donela nešto dobro, a zašto je negde kasnila. Ministar to odlično zna, ali je moj posao da znam sve no što zna i svaki ministar. A da li možete da me nadglasate? To možete, a neko pitanje bih i ja stigao da postavim. Ne možete da mi odgovorite na pitanje o Srebrenici i Kosovu. Jer bi se tada zamerili svojim stranim gazdama. Ja nemam gazdu.A ja odgovaram samo Srbiji. Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji, Srbija je na evropskom putu. Ne mogu ja mom ocu da objasnim zašto je važan evropski put, ne zato što je glup, on je mnogo postigao, fakultetski obrazovan itd. Ne mogu da im objasnim jer oni mnogo više vole Rusije i rukovode se svojim emocijama. Nek ne žele da čuju stvarne argumente. Sa druge strane, oni koji vole samo Evropu, kako da im objasnim koliko je Rusija za nas značajna? - naveo je on.