"NE MOGU DA MI ODGOVORE O SREBRENICI I KOSOVU, ZAMERILI BI SE GAZDAMA" Vučić: Ja nemam gazdu, odgovaram samo Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV Pink.
Kaže da je njegova ljubav prema Srbiji bezgranična.
- Da sam najguplji na svetu, a teško da jesam, ja se ovim poslom bavim dugo i živim za ovo. Ne postoji nijedan čovek u Srbiji koji ove teme zna bolje. Mene ne možete da prevarite na trik da kažete "pomažeš Zvedu, a ne Partizanu". Ti trikovi kod mene ne prolaze. Znam koliko je kiše palo jer znam za koje nam je kulture potrebno. I zašto nam je kiša donela nešto dobro, a zašto je negde kasnila. Ministar to odlično zna, ali je moj posao da znam sve no što zna i svaki ministar. A da li možete da me nadglasate? To možete, a neko pitanje bih i ja stigao da postavim. Ne možete da mi odgovorite na pitanje o Srebrenici i Kosovu. Jer bi se tada zamerili svojim stranim gazdama. Ja nemam gazdu.A ja odgovaram samo Srbiji. Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji, Srbija je na evropskom putu. Ne mogu ja mom ocu da objasnim zašto je važan evropski put, ne zato što je glup, on je mnogo postigao, fakultetski obrazovan itd. Ne mogu da im objasnim jer oni mnogo više vole Rusije i rukovode se svojim emocijama. Nek ne žele da čuju stvarne argumente. Sa druge strane, oni koji vole samo Evropu, kako da im objasnim koliko je Rusija za nas značajna? - naveo je on.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
