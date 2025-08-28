NATAŠA KANDIĆ ČVRSTO UZ SEPARATISTE: Sve može na Filozofskom, ali samo ako je protiv Srba i Srbije

POVODOM skandaloznih dejstava blokadera-separatista na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu oglasila se i osvedočena aktivistkinja poznata po antisrpskim stavovima, Nataša Kandić.

Foto: Printscreen/Jutjub/United States Holocaust Memorial Museum

U objavi na društvenoj mreži X, ona je podržala nasilnu blokadu:

Foto: Printskrin

- Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, policija je sa dekanom i nekim profesorima, a profesori vredni poštovanja ispred fakulteta - napisala je Kandić.

Podsećamo, nakon nasilnih blokada Filozofskog fakulteta sinoć uhapšen je jedan od učesnika u sukobima sa policijom, Miša Bačulov.