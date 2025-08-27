LJILJANA SMAJLOVIĆ: Blokaderi su pokazali da su spremni da poruše mnogo toga, bojim se da su nepovratno uništili univerzitet!
NOVINARKA Ljiljana Smajlović rekla je da su blokaderi pokazali da mogu da poruše mnogo toga i da su nepovratno uništili univerzitet.
Blokaderi jesu dokazali da mogu da poruše mnogo toga, videla sam kako se neko šali, recimo oni traže da institucije rade svoj posao, oštetili su možda neprolazno instituciju univerziteta, oštetili su instituciju RTS-a, i videla sam da se neko šali jedino ste naterali Ministrarstvo unutrašnjih poslova da radi svoj posao, samo tu instituciju - rekla je Smajlović.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
