LJILJANA SMAJLOVIĆ: Blokaderi su pokazali da su spremni da poruše mnogo toga, bojim se da su nepovratno uništili univerzitet!

27. 08. 2025. u 16:39

NOVINARKA Ljiljana Smajlović rekla je da su blokaderi pokazali da mogu da poruše mnogo toga i da su nepovratno uništili univerzitet.

ЉИЉАНА СМАЈЛОВИЋ: Блокадери су показали да су спремни да поруше много тога, бојим се да су неповратно уништили универзитет!

Foto: Printksrin TV Prva

Blokaderi jesu dokazali da mogu da poruše mnogo toga, videla sam kako se neko šali, recimo oni traže da institucije rade svoj posao, oštetili su možda neprolazno instituciju univerziteta, oštetili su instituciju RTS-a, i videla sam da se neko šali jedino ste naterali Ministrarstvo unutrašnjih poslova da radi svoj posao, samo tu instituciju - rekla je Smajlović.

