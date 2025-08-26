RASPALITI IZ SVIH TOPOVA! Đilas naredio opšti napad na blokadere

TAJKUN Dragan Đilas naredio je da se upotrebi sva "medijsko-politička artiljerija" i da se "raspali iz svih topova" kako bi se "blokaderi vratili na svoje mesto", saznaje Informer.

Ove šok informacije obelodanio je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević nakon što su blokaderi odbacili predlog Marinike Tepić da se formira prelazna vlada, o čemu smo već pisali.

- Đilasu je jasno da su, oni kažu studenti, ja kažem blokaderi, pojeli kompletnu opoziciju i da je kompletna opozicija na ivici cenzusa. Zato je naredio opšti napad na blokadere - kazao je Vučićević na Informer televiziji.

Kako je on objasnio, dokaz za to je i kolumna objavljena u Danasu, koji je potpisala Jasmina Lukač, o čemu smo takođe pisali.

- Ko je Jasmina Lukač? Đilasova lična novinarka, Đilasova lična kolumnistkinja. I ona se sad setila da su blokaderi postali nasilni i da je obojena revolucija propala. Setila se kad joj je naredio Đilas - kazao je Vučićević.

Podsetimo, desna ruka Dragana Đilasa i najpoznatija srpska preletačica Marinika Tepić pozvala je studente da još jednom razmisle i prihvate predlog o prelaznoj vladi.

Njena inicijativa, međutim, lakonski je odbijena, o čemu opširnije možete čitati u posebnoj vesti.

