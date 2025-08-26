Politika

RASPALITI IZ SVIH TOPOVA! Đilas naredio opšti napad na blokadere

В. Н.

26. 08. 2025. u 22:13

TAJKUN Dragan Đilas naredio je da se upotrebi sva "medijsko-politička artiljerija" i da se "raspali iz svih topova" kako bi se "blokaderi vratili na svoje mesto", saznaje Informer.

РАСПАЛИТИ ИЗ СВИХ ТОПОВА! Ђилас наредио општи напад на блокадере

Foto: Printskrin

Ove šok informacije obelodanio je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević nakon što su blokaderi odbacili predlog Marinike Tepić da se formira prelazna vlada, o čemu smo već pisali.

- Đilasu je jasno da su, oni kažu studenti, ja kažem blokaderi, pojeli kompletnu opoziciju i da je kompletna opozicija na ivici cenzusa. Zato je naredio opšti napad na blokadere - kazao je Vučićević na Informer televiziji.

Kako je on objasnio, dokaz za to je i kolumna objavljena u Danasu, koji je potpisala Jasmina Lukač, o čemu smo takođe pisali.

- Ko je Jasmina Lukač? Đilasova lična novinarka, Đilasova lična kolumnistkinja. I ona se sad setila da su blokaderi postali nasilni i da je obojena revolucija propala. Setila se kad joj je naredio Đilas - kazao je Vučićević.

Podsetimo, desna ruka Dragana Đilasa i najpoznatija srpska preletačica Marinika Tepić pozvala je studente da još jednom razmisle i prihvate predlog o prelaznoj vladi.

Njena inicijativa, međutim, lakonski je odbijena, o čemu opširnije možete čitati u posebnoj vesti.

(Informer.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! NJegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba

PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba