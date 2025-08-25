Politika

FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU - LEGLO ZARAZE: Tone smeća, lisica i pacovi šetaju hodnicima (VIDEO)

V.N.

25. 08. 2025. u 16:52

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ - ЛЕГЛО ЗАРАЗЕ: Тоне смећа, лисица и пацови шетају ходницима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.


To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

