VELIKI PROBLEMI ZA NAJVEĆE IZNENAĐENJE NBA LIGE: Detroit Pistonsi ostali bez dvojice košarkaša iz prve petorke
Košarkaši Detroita Džejlen Duren i Tobijas Haris odsustvovaće zbog povreda nekoliko nedelja van terena, saopštili su Pistonsi, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).
Duren ima problema sa povredom levog skočnog zgloba, a trebalo bi da odsustvuje osam dana sa terena. On se povredio pre dva dana na meču protiv Majamija (112:118).
Haris će zbog povrede kuka biti van terena dve nedelje.
Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 25 pobeda i devet poraza.
