"BLOKADE DONOSE STRAH I NEMIR" Majka iz Šida poslala snažnu poruku (VIDEO)
MAJKA iz Šida poslala je snažnu poruku na skupu protiv blokada.
- Želim da u našim gradovima u ulicama vlada mir, a ne nemir. Blokade mesecima donose strah i nemir, a nama je potrebna sloga i normalan život. - poručila je sugrađanka.
