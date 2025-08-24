"BLOKADE DONOSE STRAH I NEMIR" Majka iz Šida poslala snažnu poruku (VIDEO)

UKOLIKO Crvena zvezda na Kipru odigra kao u Poljskoj, vrata Lige šampiona će joj se širom otvoriti. Neočekivani poraz od fudbalera Pafosa na "Marakani" nije kao neke uzdrmao Boška Đurovskog, pravog zvezdaša od glave do pete i on je uveren da su izabranici Vladana Milojevića i te kako sposobni da u utorak (21.00) neprijatnu situaciju preokrenu u svoju korist.