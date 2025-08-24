Politika

"BLOKADE DONOSE STRAH I NEMIR" Majka iz Šida poslala snažnu poruku (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 15:46

MAJKA iz Šida poslala je snažnu poruku na skupu protiv blokada.

БЛОКАДЕ ДОНОСЕ СТРАХ И НЕМИР Мајка из Шида послала снажну поруку (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Želim da u našim gradovima u ulicama vlada mir, a ne nemir. Blokade mesecima donose strah i nemir, a nama je potrebna sloga i normalan život. - poručila je sugrađanka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu