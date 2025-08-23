Poruke građana protiv blokada:
___________________________________________________________________________________
Grocka i Leštane protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Danas je na ulice Kruševca izašlo preko 4.000 građana i poslalo snažnu poruku:" Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!" Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Lazarevog grada. Građani su još jednom dosta je blokada koje traju već više od devet meseci. Među građanima je i ministar odbrane Bratislav Gašić koji je sa svojim sugrađanima izašao da pruži podršku ideji slobode i ideji borbe za bolji Kruševac i Srbiju.
___________________________________________________________________________________
Stara Pazova protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Ub gde su se okupili građani protiv blokada.
Novosti
Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.
- Ja verujem u dobro, časno i pošteno ophođenje srpske policije prema svima. Molio bih sve da pokažu veće poštovanje prema njoj, žensko je. Postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita. Ako su postojale bilo kakve nepravilnosti to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. Ako ne, ljudi će nastaviti da rade normalno kao i do sada, časno odgovorno i pošteno - rekao je Vučić na pitanje o optužbama NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.
- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi, po proceni policije već u 7.. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga.
- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.
- Mir, stabilnost, sigurnost. Da se sačuva unutrašnji mir, da se ne svađamo - poručio je Vučić.
Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.
Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.
- Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli - naveo je Vučić.
___________________________________________________________________________________
Temerin protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Narod Bačke Palanke protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Lučani neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Vršac protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Pećinci ne žele blokade.
___________________________________________________________________________________
Bela Palanka protiv blokada.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Kula neće blokade.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Paraćin protiv blokada.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Sremska Mitrovica neće blokade.
Foto: Printskrin
___________________________________________________________________________________
Bela Crkva protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Kolo na skupu protiv blokada u Čoki.
___________________________________________________________________________________
Svima je dosta blokada.
___________________________________________________________________________________
Ub protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Kovačica protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani Vrbasa žele da žive normalno.
___________________________________________________________________________________
Bečej ne želi blokade.
___________________________________________________________________________________
Vranje protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Kučevo se protivi blokadama, narod želi da se kreće slobodno.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Senta neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Odžaci rekli jasno "ne" blokadama.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Subotica neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Smederevo protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građanima je dosta blokada.
___________________________________________________________________________________
Sečanj neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Bujanovac protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Bor - najlepša fotografija sa skupa protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Novi Kneževac protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Sombor neće blokade.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Raške protiv blokada.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Srbobran ne želi blokade.
___________________________________________________________________________________
Novi Kneževac protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Beočin neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Poruka iz Kule protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani Petrovca na Mlavi okupili su se protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Leštane su protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Petrovca okupili su se protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Čačak krenuo za Lučane.
___________________________________________________________________________________
Ruma snažno protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Paraćina protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Gajde na skupu protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
U Vrnjačkoj Banji sa narodom i Ivica Dačić.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Požarevca okupili su se da iskažu svoje protivljenje blokadama.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Meštani sela Vanjska u Baču neće blokade.
___________________________________________________________________________________
Građani Šida poručili da Srbija mora da ide napred.
___________________________________________________________________________________
Protiv blokada su građani Bosilegrada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Vladimirci neće blokade.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Poruke građana Loznice sa skupa protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Doljevac neće blokade.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani su se okupili u Vrnjačkoj Banji protiv blokada i poručili da žele slobodnu Srbiju.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Aranđelovca iskazali su svoj stav protiv blokada.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Bor ne želi blokade.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Inđije kazali šta misle o blokadama.
___________________________________________________________________________________
U Loznici sve više građana na skupu protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Priboj ne želi blokade.
___________________________________________________________________________________
Građani su se okupili u Malom Zvorniku protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani Negotina ne žele blokade.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Loznica protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani Obrenovca ustali su protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani su se okupili u Kruševcu protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Kraljeva ustali su protiv blokada. Počelo okupljanje.
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani su se okupili u Trgovištu protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Šapca krenuli u Vladimirce na skup protiv blokada.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto: Novosti
___________________________________________________________________________________
Počelo okupljanje građana u Loznici.
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto Novosti
Foto: Novosti
___________________________________________________________________________________
Građani Valjeva uputili su se za Ub na skup protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Građani Kraljeva uputili su se za Rašku na skup protiv blokada.
___________________________________________________________________________________
Podsetimo, prvi veliki skup u čak 50 mesta u Srbiji građani protiv blokada imali su u sredu. U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...
- Trpimo 9 meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme vući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo - hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada.
Komentari (0)