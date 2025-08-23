Poruke građana protiv blokada:

Grocka i Leštane protiv blokada.

Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju.

Danas je na ulice Kruševca izašlo preko 4.000 građana i poslalo snažnu poruku:" Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!" Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Lazarevog grada. Građani su još jednom dosta je blokada koje traju već više od devet meseci. Među građanima je i ministar odbrane Bratislav Gašić koji je sa svojim sugrađanima izašao da pruži podršku ideji slobode i ideji borbe za bolji Kruševac i Srbiju.

Stara Pazova protiv blokada.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Ub gde su se okupili građani protiv blokada.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Ja verujem u dobro, časno i pošteno ophođenje srpske policije prema svima. Molio bih sve da pokažu veće poštovanje prema njoj, žensko je. Postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita. Ako su postojale bilo kakve nepravilnosti to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. Ako ne, ljudi će nastaviti da rade normalno kao i do sada, časno odgovorno i pošteno - rekao je Vučić na pitanje o optužbama NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.

- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi, po proceni policije već u 7.. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga.

- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.

- Mir, stabilnost, sigurnost. Da se sačuva unutrašnji mir, da se ne svađamo - poručio je Vučić.

Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.

Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.

- Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli - naveo je Vučić.

Temerin protiv blokada.

Narod Bačke Palanke protiv blokada.

Lučani neće blokade.

Vršac protiv blokada.

Pećinci ne žele blokade.

Bela Palanka protiv blokada.

Kula neće blokade.

Paraćin protiv blokada.

Sremska Mitrovica neće blokade.

Bela Crkva protiv blokada.

Kolo na skupu protiv blokada u Čoki.

Svima je dosta blokada.

Ub protiv blokada.

Kovačica protiv blokada.

Građani Vrbasa žele da žive normalno.

Bečej ne želi blokade.

Vranje protiv blokada.

Kučevo se protivi blokadama, narod želi da se kreće slobodno.

Senta neće blokade.

Odžaci rekli jasno "ne" blokadama.

Subotica neće blokade.

Smederevo protiv blokada.

Građanima je dosta blokada.

Sečanj neće blokade.

Bujanovac protiv blokada.

Bor - najlepša fotografija sa skupa protiv blokada.

Novi Kneževac protiv blokada.

Sombor neće blokade.

Građani Raške protiv blokada.

Srbobran ne želi blokade.

Novi Kneževac protiv blokada.

Beočin neće blokade.

Poruka iz Kule protiv blokada.

Građani Petrovca na Mlavi okupili su se protiv blokada.

Leštane su protiv blokada.

Građani Petrovca okupili su se protiv blokada.

___________________________________________________________________________________Čačak krenuo za Lučane.

Ruma snažno protiv blokada.

Građani Paraćina protiv blokada.

Gajde na skupu protiv blokada.

U Vrnjačkoj Banji sa narodom i Ivica Dačić.

___________________________________________________________________________________Građani Požarevca okupili su se da iskažu svoje protivljenje blokadama.

Meštani sela Vanjska u Baču neće blokade.

Građani Šida poručili da Srbija mora da ide napred.

Protiv blokada su građani Bosilegrada.

Vladimirci neće blokade.

Poruke građana Loznice sa skupa protiv blokada.

Doljevac neće blokade.

Građani su se okupili u Vrnjačkoj Banji protiv blokada i poručili da žele slobodnu Srbiju.

Građani Aranđelovca iskazali su svoj stav protiv blokada.

Bor ne želi blokade.

Građani Inđije kazali šta misle o blokadama.

U Loznici sve više građana na skupu protiv blokada.

Priboj ne želi blokade.

___________________________________________________________________________________Građani su se okupili u Malom Zvorniku protiv blokada.

Građani Negotina ne žele blokade.

Loznica protiv blokada.

Građani Obrenovca ustali su protiv blokada.

Građani su se okupili u Kruševcu protiv blokada.

Građani Kraljeva ustali su protiv blokada. Počelo okupljanje.

Građani su se okupili u Trgovištu protiv blokada.

Građani Šapca krenuli u Vladimirce na skup protiv blokada.

Počelo okupljanje građana u Loznici.

