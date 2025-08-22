MISIJA UNMIK: Inkluzivni i fer izbori važni, pravo učešća za sve zajednice
MISIJA UNMIK saopštila je danas da pomno prati izborni proces na Kosovu i Metohiji i naglasila važnost inkluzivnih, transparentnih i fer izbora ističući da pravo na učešće u vršenju javnih poslova treba da bude zagarantovano svim zajednicama.
"Unmik pomno prati izborni proces na Kosovu, uključujući i ishod nedavnog glasanja Centralne izborne komisije, koje je rezultiralo nesertifikovanjem Srpske liste i Srpske demokratije za učešće na predstojećim lokalnim izborima", objavio je UNMIK na svom nalogu na društvenoj mreži X.
Naglašava se da će nastaviti da prate razvoj događaja, uključujući sve povezane administrativne ili pravne postupke.
"UNMIK naglašava važnost inkluzivnih, transparentnih i fer izbora kao temelja demokratskog upravljanja. Svaka odluka u vezi sa sertifikacijom političkih partija mora biti doneta u potpunosti u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima. Pravo na učešće u vršenju javnih poslova treba da bude zagarantovano svim zajednicama na Kosovu“, ističe UNMIK.
Dodaje se da ta misije ostaje posvećena promovisanju demokratskih principa, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.
(Tanjug)
