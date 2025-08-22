ŽIVOT DAJEM, ALI PRISTANAK NA DEBATU NE DAJEM: Blokaderi spremni za kamenice, ali za razgovor nikako

BLOKADERI su spremni na sve i na kamenice i na paljenje, samo neće nikako dijalog, iako im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio javni poziv.

Foto: Profimedia

Spremni su na nasilje, ali nikako na razgovor.

Takav potez blokadera jasan je pokazatelj da su oni samo i jedino za nasilje, ali da nemaju odgovor - niti umeju da razgovaraju, niti imaju šta da ponude građanima Srbije.

Podsetimo, blokaderi su ekspresno su odbili poziv Vučića na razgovor i dijalog pred svim kamerama.

Takva reakcija i ne čudi jer oni ne mogu na dijalog jer nemaju šta da ponude sem nasilja, nereda, pretnji.

Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.