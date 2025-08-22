ŽIVOT DAJEM, ALI PRISTANAK NA DEBATU NE DAJEM: Blokaderi spremni za kamenice, ali za razgovor nikako
BLOKADERI su spremni na sve i na kamenice i na paljenje, samo neće nikako dijalog, iako im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio javni poziv.
Spremni su na nasilje, ali nikako na razgovor.
Takav potez blokadera jasan je pokazatelj da su oni samo i jedino za nasilje, ali da nemaju odgovor - niti umeju da razgovaraju, niti imaju šta da ponude građanima Srbije.
Podsetimo, blokaderi su ekspresno su odbili poziv Vučića na razgovor i dijalog pred svim kamerama.
Takva reakcija i ne čudi jer oni ne mogu na dijalog jer nemaju šta da ponude sem nasilja, nereda, pretnji.
Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)