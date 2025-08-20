Politika

"LJUDI ĆE BITI ZADOVOLJNI!" Predsednik Vučić najavio nove mere

V.N.

20. 08. 2025. u 12:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove mere i uredbe.

ЉУДИ ЋЕ БИТИ ЗАДОВОЉНИ! Председник Вучић најавио нове мере

Foto: Informer printksrin

- Pobrinuli smo se za podršku najsiromašnijim građanima. Celo jutro imamo sastanke oko mera, siguran sam da ćete biti zadovoljni. Stižu nove mere i uredbe, građani će biti zadovoljni - rekao je Vučić.

- Ono je bila noćna mora, dobro je da ste pokazali hrabrost i odlučnost, jer ideje i uverenja su važnije od svakog stakla i svakih prostorija. 

