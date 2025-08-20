VUČIĆ OBJAVIO SJAJNE VESTI: Od 1. septembra počinje primena - najbolje mere za običan narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da od 1. septembra počinje primena novih ekonomskih mera i da su to najbolje mere za običan narod.

Foto: Printskrin

-U nedelju ćemo imati prezentaciju mera. Od 01. septembra kreće primena. Krediti, kamatne stope na kredite za ljude koji nisu bogati će biti neuporedivo prihvatljiviji. Pobrinuli smo se za dodatnu podršku za najsiromašnije građane, za penzinoere. Baš sam zadovoljan, tri sata smo imali sastanak o tome danas - rekao je VUčić i dodao:

- Kako bi to Tramp rekao - big, bjutiful dil. Idemo na mnogo lepih uredbi i zakona i da će ljudi biti zadovoljni - rekao je Vučić.

Kaže da nema ljudi sa licem na blokadama i da nemaju šta da ponude.

- Toliko sam pod utiskom mera. Bićete iznenađeni - rekao je Vučić.

Takođe, govoreći o merama predsednik je rekao da će to biti čudesne mere za građane.

- Mnogo se radujem nedelji i predstavljanju mera. Te mere će biti čudesne za narod. Rusi bi rekli "velikoljepna". Biće čudesno i dobro, verujem da će narod biti zadovoljan. Neće biti više prevara, e on mi je podigao cenu pa je kao spustio. Mi sad imamo cene koje se uzimaju od dobljača i ograničenja marže. Mnogo ćemo toga da uradimo za narod - kaže Vučić.