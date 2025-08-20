DANAS TAČNO NA 50 MESTA U SRBIJI: Okupljaju se građani protiv blokada!
GRAĐANI Srbije danas se tačno na 50 mesta u našoj zemlji okupljaju protiv blokada.
Podsetimo, građani su tokom jučerašnjeg dana masovno na društvenim mrežama delili video u kome su poručili dan žele normalan život, da hoće mir:
- Besan sam, oteli su nam normalan život! Napadaju mi kuću, hoću mir! Hoću da radim, hoću da se krećem! Hoću da učim! Hoću moju Srbiju nazad! Bori se, protiv blokada! - stoji u snimku koji se masovno deli mrežama.
