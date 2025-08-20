Politika

DANAS TAČNO NA 50 MESTA U SRBIJI: Okupljaju se građani protiv blokada!

В.Н.

20. 08. 2025. u 07:00

GRAĐANI Srbije danas se tačno na 50 mesta u našoj zemlji okupljaju protiv blokada.

ДАНАС ТАЧНО НА 50 МЕСТА У СРБИЈИ: Окупљају се грађани против блокада!

Novosti

Podsetimo, građani su tokom jučerašnjeg dana masovno na društvenim mrežama delili video u kome su poručili dan žele normalan život, da hoće mir:

- Besan sam, oteli su nam normalan život! Napadaju mi kuću, hoću mir! Hoću da radim, hoću da se krećem! Hoću da učim! Hoću moju Srbiju nazad! Bori se, protiv blokada! - stoji u snimku koji se masovno deli mrežama.

NAJBOLESNIJA KAMPANJA NA N1!
NAJBOLESNIJA KAMPANJA NA N1!

DA se u Šolakovim medijima danima unazad opravdava nasilje koje blokaderi teroristi poput fašista sprovode po gradovima u Srbiji nije ništa novo. Ipak, u poslednjem izveštavanju sa protesta oni su u tom pravdanju otišli korak dalje navodeći da su blokaderi morali da sprovode nasilje na prostorije Srpske napredne strane jer su ispred njih bili građani, odnosno kako oni navode simpatizeri SNS.

20. 08. 2025. u 01:47

