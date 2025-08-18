I NACISTI SU MISLILI DA SU NEPOBEDIVI Vučić: Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je prostorije SNS na Paliluli koje su blokaderi nasilnici razbili.

Foto printskrin TV Pink

Nacisti su mislili da su nepobedivi, svi teroristi su mislili da su nepobedivi, na kraju je uvek država pobedila. Nije to laka i brza akcija, ali ćemo da ih gonimo brže, jače i više. Obavestili smo o tome javnost, nikoga sa strane nećemo da pitamo. Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla - kaže Vučić.

Kaže da oni ne znaju da razgovaraju, već samo da ruše.

- I kad su bili na vlasti ništa nisu radili. Nastavićemo da se borimo i za našu Srbiju i za našu stranku - rekao je Vučić.

Kada je odlazio pozdravljen je ovacijama "Aco Srbine".