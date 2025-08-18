Politika

I NACISTI SU MISLILI DA SU NEPOBEDIVI Vučić: Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla

В. Н.

18. 08. 2025. u 22:36

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je prostorije SNS na Paliluli koje su blokaderi nasilnici razbili.

И НАЦИСТИ СУ МИСЛИЛИ ДА СУ НЕПОБЕДИВИ Вучић: Увешћемо ред у своју државу и ослободити грађане од терора и зла

Foto printskrin TV Pink

Nacisti su mislili da su nepobedivi, svi teroristi su mislili da su nepobedivi, na kraju je uvek država pobedila. Nije to laka i brza akcija, ali ćemo da ih gonimo brže, jače i više. Obavestili smo o tome javnost, nikoga sa strane nećemo da pitamo. Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla - kaže Vučić.

Kaže da oni ne znaju da razgovaraju, već samo da ruše.

- I kad su bili na vlasti ništa nisu radili. Nastavićemo da se borimo i za našu Srbiju i za našu stranku - rekao je Vučić.

Kada je odlazio pozdravljen je ovacijama "Aco Srbine".

