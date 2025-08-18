I NACISTI SU MISLILI DA SU NEPOBEDIVI Vučić: Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je prostorije SNS na Paliluli koje su blokaderi nasilnici razbili.
Nacisti su mislili da su nepobedivi, svi teroristi su mislili da su nepobedivi, na kraju je uvek država pobedila. Nije to laka i brza akcija, ali ćemo da ih gonimo brže, jače i više. Obavestili smo o tome javnost, nikoga sa strane nećemo da pitamo. Uvešćemo red u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla - kaže Vučić.
Kaže da oni ne znaju da razgovaraju, već samo da ruše.
- I kad su bili na vlasti ništa nisu radili. Nastavićemo da se borimo i za našu Srbiju i za našu stranku - rekao je Vučić.
Kada je odlazio pozdravljen je ovacijama "Aco Srbine".
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
