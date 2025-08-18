VUČIĆ OTKRIO KOLIKO JE VISOK: Predsednik Srbije odgovarao na pitanja građana i obelodanio ono što mnogi ne znaju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video-snimak u kom odgovara na pitanja naroda.

Vučić je otkrio da je visok 197 cm ili 196 cm, da je sagradio hiljade i hiljade kilometara puteva, da ima tri psa...

- To su jedan šarplaninac i dva salukija - otkrio je Vučić.

Na pitanje koliko Aleksandar Vučić ima godina, rekao je:

- Mator k'o biblija, 55.

Takođe, odgovorio je i na pitanje koliko se dugo priprema za govore.

- Pripremam se na različite načine, u različitim prilikama, ali ja mislim da je priprema, rad i učenje osnova svega.

Otkrio je i koliko jezika govori.

- Pokušavam da govorim engleski i ruski, obično bi ljudi rekli da tako na tom nivou i govore. Ja mislim da sve može da bude mnogo bolje. Pomalo razumem i govorim i francuski i nemački. ali to je "tanka rakija". Moja ćerka govori mnogo jezika i moj mali sin je veoma uspešan po tom pitanju. Milica je nekako najbolja u familiji za takve stvari - otkrio je Vučić.