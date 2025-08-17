PIPER OŠTRO PORUČIO: Slobodane Gebelsiev, slušaj me

Uroš Piper ušao je u raspravu na Iksu sa Slobodanom Georgievim.

Foto: Printscreen

- Slobodane Gebelsiev, slušaj me! Upravo sve suprotno! 1. One koje ti podržavaš su pokušali da ubiju sedmoricu pripadnika jedinice Kobre Vojske Srbije pre neko veče. Da ih spale kao što su nacisti Azovci palili žive ljude u Odesi 2014. godine. 2. One koje ti podržavaš dolaze ispred kuća političkih protivnika - seti se kako su pre par dana maltretirali male devojčice, dve ćerke gradonačelnika Novog Sada Mićina. 3. One koje ti podržavaš su ošišali ćerku Milovana Bojića, nakon što su prethodno spalili Skupštinu 5.oktobra 2000. godine. 4. One koje ti podržavaš prete da će tući ljude, jahati, mučiti njihove žene, starim roditeljima oduzimati pravo na penziju, decu izbacivati iz škola - sve po uzoru na ono što gledamo od ekstremnih fundamentalista u Damasku danas. Međutim - vrlo skoro dolazi vreme krivične odgovornosti za takve. Od vrha do dna. OKG. Organizovana kriminalna grupa. Misli o tome.. - napisao je Piper na Iksu.

‼️‼️‼️‼️‼️



Slobodane Gebelsiev, slušaj me!



Upravo sve suprotno!



1. One koje ti podržavaš su pokušali da ubiju sedmoricu pripadnika jedinice Kobre Vojske Srbije pre neko veče. Da ih spale kao što su nacisti Azovci palili žive ljude u Odesi 2014. godine.



2. One koje ti… https://t.co/9Sq9li66uH — Uroš Piper (@UkiPiper74) August 17, 2025