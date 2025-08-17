DRUGA FAZA DRUŠTVENO KONTROLISANOG HAOSA Vučić objasnio jeziv mehanizam po kom blokaderi hoće da sruše državu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji objasnio je šta znači "Druga faza društveno kontrolisanog haosa" kako su nerede i proteste na nazvali sami blokaderi siledžije.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Ta druga faza se koristi u političkoj i bezbednosnohj analizo da opiše eskalacioni mehanizam destabilizacije društva, pri čemu haos nije spontan već ciljano iniciran od strane domaćih i stranih aktera.Strukturisano to izgleda ovako. Tačka jedan. Prva faza - generiše se kontrolisani haos niskog intenziteta: dezinformacije, laži, medijske kampanje, poput one koje su objavljivali na okupacionim medijskim platformama poput siromašne starice koja tobož čeka decu, studente, a ona je iz Rumunije i nema nikakve veze sa Srbiom, a onda pozovu i profesora univerziteta Žarka Koraća da kaže da je to za njega najstrašnija slika. I da se niko ne izvini i ne kaže narodu da su lagali. To vam je deo tih stvari. Sintni incidenti. Cilj je da se sistem razdrma, da se rodidira poverenje u institucije i stvori atmosfera permanentne nestabilnosti. Dolazimo do tačke dva. Druga faza - kada društvo funkcioniše već u zasićenju krizom prelazi se na eskalaciju i intenziviranje nasilnih protesta, koordinisane diverzije, oštrije polarizacije javnosti, pojačanih spoljnopolitičkih pritisaka. Da li ste sve ovo mogli da vidite? To je trenutka kada se haos pomera u drugu dinamiku i nametanje rešenja koja u prvoj fazi ne bi bila prihvatljiva. Lagali su da su za pravdu, da su protiv korupcije, jer su znali da će svaki čovek to da prihvati. da bi psole ovih faza mogl ida dođu do priče o izborima.- Drtuga faza podrazumeva iz faze destabilizacije u fazu transformacije. U stručnim dokumentima se to opisuje kao faza društveno kontrolisanog haosa, svej e to ono što gledamo danas - kađe Vučić.

Ističe da su potcenili građane Srbije.

- Pošto ne mogu da pondue novu laž, osim laži ranjenop ili ubijeno dete od 15 godina. Dva dana besomučno lažu, i džaba im što postoje zvanični podaci. Ljudi čije jsvest razorena i samo prihvataju laž kao činjenicu, njima je to potpuno svejedno. DOšli smo do ideje da je potpuno normalno, nisu više studenti i deca, uvek su građani sada. Pošt ovaljda ovi drugi nisu građani. samo su oni to. Ti građani idu po kućama političkih protivnika. To se Srbiji nije dešavalo od 52 godin, pa nadalje. U vreme Informbiro krize, išli su tada do mog teče, jer su aplaudirali sovjetskoj reprezentaciji, pa su ih vodili na Goli otok, ali to je bilo 49. Nikada se nije dešavalo da banda ide po kućama i sprovodi teror - kaže Vučić.

Ističe da nikada nije niko to uradio, ni on, ni Milošević, ironično govoreći "veliki diktatori".

- Rekli su to nije dovoljno. Sad idemo da spaljujemo političke prostorije svih stranaka. Nije samo SNS-u, palili su i radikalima i SPS i Vulinu. Pokušali su da opravdaju sve to jer su građani revoltirani, jer imaju pravo da mirno razbijaju nečije prostorije. naravno da su ljudi zabrinuti - kaže Vučić.