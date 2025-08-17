"NE SNIMAJ ME, MENE ĆE PREPOZNATI PO KONSTITUCIJI. AKO ME VIDE, IDEM U ZATVOR": Snimak blokadera iz Valjeva (VIDEO)
TOKOM sinoćnjeg uživo prenosa iz Valjeva mogla se čuti rečenica iz naslova. Dok snimatelj hoda ka vatrogasnom vozilu koje pokušava da ugasi vatru u prostorijama SNS koje su blokaderi tokom protesta zapalili, on snima blokadere koji trče ka vozilu, pišu mediji.
Kako navode mediji, jedan od njih rukom pokriva kameru i kaže: "Ne snimaj me, mene će prepoznati po konstituciji, ako me vide, idem u zatvor".
Toliko o tvrdnjama blokadera da su kriminalci na strani Srpske napredne stranke. Blokader koji pokušava da sakrije lice odavno je poznat po krivičnim delima i odavno je u svetu kriminala, pa je policiji dobrodošao i ovaj snimak, kao dokaz za još jedno od njegovih kriminalnih dela.
Blokaderi, koje naša glumica Sloboda Micalović opisuje kao devojčice u roze haljinicama, šta će kriminalci sa vama? Zar oni nisu u Ćacilendu?
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)