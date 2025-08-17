"NE SNIMAJ ME, MENE ĆE PREPOZNATI PO KONSTITUCIJI. AKO ME VIDE, IDEM U ZATVOR": Snimak blokadera iz Valjeva (VIDEO)

TOKOM sinoćnjeg uživo prenosa iz Valjeva mogla se čuti rečenica iz naslova. Dok snimatelj hoda ka vatrogasnom vozilu koje pokušava da ugasi vatru u prostorijama SNS koje su blokaderi tokom protesta zapalili, on snima blokadere koji trče ka vozilu, pišu mediji.

Kako navode mediji, jedan od njih rukom pokriva kameru i kaže: "Ne snimaj me, mene će prepoznati po konstituciji, ako me vide, idem u zatvor".

Toliko o tvrdnjama blokadera da su kriminalci na strani Srpske napredne stranke. Blokader koji pokušava da sakrije lice odavno je poznat po krivičnim delima i odavno je u svetu kriminala, pa je policiji dobrodošao i ovaj snimak, kao dokaz za još jedno od njegovih kriminalnih dela.

Blokaderi, koje naša glumica Sloboda Micalović opisuje kao devojčice u roze haljinicama, šta će kriminalci sa vama? Zar oni nisu u Ćacilendu?