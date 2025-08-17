Politika

"NE SNIMAJ ME, MENE ĆE PREPOZNATI PO KONSTITUCIJI. AKO ME VIDE, IDEM U ZATVOR": Snimak blokadera iz Valjeva (VIDEO)

В.Н.

17. 08. 2025. u 08:17

TOKOM sinoćnjeg uživo prenosa iz Valjeva mogla se čuti rečenica iz naslova. Dok snimatelj hoda ka vatrogasnom vozilu koje pokušava da ugasi vatru u prostorijama SNS koje su blokaderi tokom protesta zapalili, on snima blokadere koji trče ka vozilu, pišu mediji.

НЕ СНИМАЈ МЕ, МЕНЕ ЋЕ ПРЕПОЗНАТИ ПО КОНСТИТУЦИЈИ. АКО МЕ ВИДЕ, ИДЕМ У ЗАТВОР: Снимак блокадера из Ваљева (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako navode mediji, jedan od njih rukom pokriva kameru i kaže: "Ne snimaj me, mene će prepoznati po konstituciji, ako me vide, idem u zatvor".

Toliko o tvrdnjama blokadera da su kriminalci na strani Srpske napredne stranke. Blokader koji pokušava da sakrije lice odavno je poznat po krivičnim delima i odavno je u svetu kriminala, pa je policiji dobrodošao i ovaj snimak, kao dokaz za još jedno od njegovih kriminalnih dela.

Blokaderi, koje naša glumica Sloboda Micalović opisuje kao devojčice u roze haljinicama, šta će kriminalci sa vama? Zar oni nisu u Ćacilendu?

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
(FOTO) Evo ko stoji iz naloga koji širi laži i diže paniku među narodom

(FOTO) Evo ko stoji iz naloga koji širi laži i diže paniku među narodom