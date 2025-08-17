BLOKADERI UDARILI NA RUSIJU, MRZE JE NAJSTRAŠNIJE: Cilj je jasan - hoće da prekinu tradicionalno prijateljstvo Srba i Rusa (FOTO)
BLOKADERI siledžije izlili su najstrašniji oblik mržnje prema Rusiji, a sve zbog saopštenje ruskog Ministarstva spoljnnih poslova u kome navode šta se dešava na ulicama Srbije.
Naime, u zvaničnog saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da protesti u Srbiji prelaze sa mirnih demonstracija na nasilni scenario, uprkos činjenici da rukovodstvo zemlje predlaže mere za rešavanje neslaganja u političkoj, pravnoj i ustavnoj oblasti.
Određene snage u Srbiji, pod plaštom parola o ‘potrazi za pravdom i demokratijom’, ne prezaju od otvorene agresije, varvarstva i nasilja. Huligani napadaju administrativne zgrade i prostorije vladajuće stranke. Došlo je do paljenja objekata u kojima su se nalazili ljudi. Javni red, bezbednost i život građana su ugroženi. Policijski službenici, koji pokušavaju da legalnim metodama i sredstvima obuzdaju razuzdane divljake, sami postaju meta napada. Rusija ne može ostati ravnodušna prema onome što se dešava u bratskoj Srbiji - navodi se između ostalog u saopštenju ruskog ministarstva spoljnnih poslova.
Ovo saopšenje objavljeno je na Instagramu,a blokaderi su u komentarima ispod objave društvenim mrežama, pokazali koliko mrze Rusiju.
Blokaderi u izlivu mržnje prete Rusiji i potvrđuju da hoće da ukinu tradicionalno prijateljstvo sa njima. Vređaju državni vrh Rusije i jasno pokazuju da je jedna od tačaka njihovog plana i programa rakinuti sve veze sa tom bratskom i prijateljskom zemljom našeg naroda.
Pogledajte komentare i izlive mržnje blokadera prema Rusiji, a sve zbog istine koju je rekla zvanična Moskva.
