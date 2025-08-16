Politika

N1 MORAO DA PRIZNA: Blokaderi su napali policiju (VIDEO)

В.Н.

16. 08. 2025. u 22:46

BLOKADERI teroriste brutalno su napali policiju u Valjevu. Bacaju molotovljeve koktele, pirotehnika, kamenice.

Н1 МОРАО ДА ПРИЗНА: Блокадери су напали полицију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin N1

Foto: Фото: Принтскрин

I N1 je morao da prizna da su blokaderi tamo napali policiju.

