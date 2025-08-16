KRVAVI PERFORMANS BLOKADERA
BLOKADERI ne odustaju od namere da Srbiju dovedu do ruba propasti, pa su odlučili da nastave sa terorom širom Srbije. Beograd, Novi Sad, Užice, Vrbas, Pančevo, Bačka Palanka, Šabac bile su destinacije njihovog krvavog pira.
Divljanjem ulicama Beograda i prevrtanjem kontejnera blokaderi su još jednom pokazali da je njihova jedina politika nasilje.
Kod Generalštaba nasrnuli su na pripadnike Žandarmerije gađajući ih flašama i kamenicama, bacali su i pirotehnička sredstva. Pokušali su i da razbiju prozore na zgradi Vlade.
Celu vest pogledajte na ovom linku.
Preporučujemo
HULIGANI BLOKADERI PRIZNALI: Napali su policiju, evo kolika im je kazna
16. 08. 2025. u 16:26
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)