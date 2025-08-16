Politika

KRVAVI PERFORMANS BLOKADERA

В. Н.

16. 08. 2025. u 16:41

BLOKADERI ne odustaju od namere da Srbiju dovedu do ruba propasti, pa su odlučili da nastave sa terorom širom Srbije. Beograd, Novi Sad, Užice, Vrbas, Pančevo, Bačka Palanka, Šabac bile su destinacije njihovog krvavog pira.

КРВАВИ ПЕРФОРМАНС БЛОКАДЕРА

Foto: Profimedia

Divljanjem ulicama Beograda i prevrtanjem kontejnera blokaderi su još jednom pokazali da je njihova jedina politika nasilje.

Kod Generalštaba nasrnuli su na pripadnike Žandarmerije gađajući ih flašama i kamenicama, bacali su i pirotehnička sredstva. Pokušali su i da razbiju prozore na zgradi Vlade.

Celu vest pogledajte na ovom linku.

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)