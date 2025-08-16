KRVAVI PERFORMANS BLOKADERA

BLOKADERI ne odustaju od namere da Srbiju dovedu do ruba propasti, pa su odlučili da nastave sa terorom širom Srbije. Beograd, Novi Sad, Užice, Vrbas, Pančevo, Bačka Palanka, Šabac bile su destinacije njihovog krvavog pira.

Foto: Profimedia

Divljanjem ulicama Beograda i prevrtanjem kontejnera blokaderi su još jednom pokazali da je njihova jedina politika nasilje.

Kod Generalštaba nasrnuli su na pripadnike Žandarmerije gađajući ih flašama i kamenicama, bacali su i pirotehnička sredstva. Pokušali su i da razbiju prozore na zgradi Vlade.

