uživoDAČIĆ O DIVLJANJU BLOKADERA: Povređeno je 6 policijskih službenika, a uhapšeno 38 lica (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova obraćaju se povodom divljanja blokadera na protestima.
- I večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike u Beogradu. Bilo je proteseta od strane blokadera i u drugim mestima u Srbiji. Povređeno je 6 policijskih službenika, a uhapšeno, odnosno dovedeno je 38 lica. - rekao je Dačić.
- Videli ste svi, čak i na onim opozicionim televizijama koje podstiču ovakvo nasilje, mogli su da vide u uživo prenosu da je došlo do brutalnog napada na policiju. Da su blokaderi došli sa namerom da napadnu policijske službenike i da ih povrede. Došli su maskirani i nosili maske, motke i kamenje, štitove. Praćkama i klikerima su gađali policijske službenike. Imali su flaše sa zaleđenom vodom ili zapaljivom tečnošću. Bacali su kante sa klikerima da onemoguće pripadnicima policije da intervenišu. Zapalili su stotinak kontejnera širom grada. A u direktnom prenosu su mogli da vide da su napad započeli pirotehničkim sredstvima gde je čak došlo i do paljenja drveća koje se nalazi blizu ulice Kneza Miloša.
