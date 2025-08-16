Politika

uživoDAČIĆ O DIVLJANJU BLOKADERA: Povređeno je 6 policijskih službenika, a uhapšeno 38 lica (VIDEO)

В.Н.

16. 08. 2025. u 00:44

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova obraćaju se povodom divljanja blokadera na protestima.

ДАЧИЋ О ДИВЉАЊУ БЛОКАДЕРА: Повређено је 6 полицијских службеника, а ухапшено 38 лица (ВИДЕО)

Foto: Zoran Jovanović

- I večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike u Beogradu. Bilo je proteseta od strane blokadera i u drugim mestima u Srbiji. Povređeno je 6 policijskih službenika, a uhapšeno, odnosno dovedeno je 38 lica. - rekao je Dačić.

- Videli ste svi, čak i na onim opozicionim televizijama koje podstiču ovakvo nasilje, mogli su da vide u uživo prenosu da je došlo do brutalnog napada na policiju. Da su blokaderi došli sa namerom da napadnu policijske službenike i da ih povrede. Došli su maskirani i nosili maske, motke i kamenje, štitove. Praćkama i klikerima su gađali policijske službenike. Imali su flaše sa zaleđenom vodom ili zapaljivom tečnošću. Bacali su kante sa klikerima da onemoguće pripadnicima policije da intervenišu. Zapalili su stotinak kontejnera širom grada. A u direktnom prenosu su mogli da vide da su napad započeli pirotehničkim sredstvima gde je čak došlo i do paljenja drveća koje se nalazi blizu ulice Kneza Miloša. 

ORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)
Politika

0 33

ORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)

PROSTORIJE Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu ponovo su sinoć bile meta blokaderskih hordi. U jezivom divljačkom pohodu potpuno su uništene - razbijena su stakla, uništen inventar, polomljene i isprevrtane stvari, zidovi i podovi ofarbani farbom... Danas su se na ovom mestu okupili građani da očiste i srede demolirane prostorije.

15. 08. 2025. u 12:03 >> 14:10

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 18

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

