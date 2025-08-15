Građani šalju moćne poruke iz prostorija SNS koje su demolirali blokaderi siledžije (VIDEO)

GRAĐANI su danas došli ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koje su blokaderi potpuno uništili u svom divljačkom pohodu sinoć.

- Ovako danas izgledaju prostorije nakon upada hordi blokadera, ovako bi sutra izgledao ceo Novi Sad i cela Srbija ukoliko bi oni došli na vlast. Ovo je slika i prilika politike i vrednosti koje oni zastupaju, politike i vrednosti haosa, razdora i uništenja - kaže jedna od građanki, koja je došla ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu.

Druga građanka, koja se takođe našla kod uništenih prostorija, pokazujući sav haos koji je ostao iza siledžija, istakla je kako bi oni i dalje da uništavaju.

- Samo da vam pokažem kako bi izgledalo da oni dođu na vlast. Koliko su divljali, koliko su uništili, koliko su upropastili, koliko bi i dalje da uništavaju, dalje da upropaštavaju. Da su bili ljudi unutra, šta bi se desilo? Koliko bi nastradali? Koliko bi nas pobili? SNS, predsednik, kao i predsednik stranke Miloš Vučević, ovo nikada neće dozvoliti. Ovo SNS, kao i mnogi građani, niti podržavaju, niti žele - navodi žena.

Još jedna građanka koja se našla u prostorijama SNS-a istakla je da ovako izgleda politika blokadera.

- Sutra ovo može biti vaša kuća, vaše dvorište - poručila je.