Građani šalju moćne poruke iz prostorija SNS koje su demolirali blokaderi siledžije (VIDEO)
GRAĐANI su danas došli ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koje su blokaderi potpuno uništili u svom divljačkom pohodu sinoć.
- Ovako danas izgledaju prostorije nakon upada hordi blokadera, ovako bi sutra izgledao ceo Novi Sad i cela Srbija ukoliko bi oni došli na vlast. Ovo je slika i prilika politike i vrednosti koje oni zastupaju, politike i vrednosti haosa, razdora i uništenja - kaže jedna od građanki, koja je došla ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu.
Druga građanka, koja se takođe našla kod uništenih prostorija, pokazujući sav haos koji je ostao iza siledžija, istakla je kako bi oni i dalje da uništavaju.
- Samo da vam pokažem kako bi izgledalo da oni dođu na vlast. Koliko su divljali, koliko su uništili, koliko su upropastili, koliko bi i dalje da uništavaju, dalje da upropaštavaju. Da su bili ljudi unutra, šta bi se desilo? Koliko bi nastradali? Koliko bi nas pobili? SNS, predsednik, kao i predsednik stranke Miloš Vučević, ovo nikada neće dozvoliti. Ovo SNS, kao i mnogi građani, niti podržavaju, niti žele - navodi žena.
Još jedna građanka koja se našla u prostorijama SNS-a istakla je da ovako izgleda politika blokadera.
- Sutra ovo može biti vaša kuća, vaše dvorište - poručila je.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)