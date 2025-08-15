Politika

"PALE MASKE, OVO JE POLITIČKI PROGRAM HORDI BLOKADERA" Maja Gojković u uništenim stranačkim prostorijama SNS-a (VIDEO)

Новости онлине

15. 08. 2025. u 13:07

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se iz stranačkih prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu koje su blokaderi potpuno uništili.

Foto: Novosti

- Svako ko prolazi danas ovde može da vidi kako izgledaju prosotrije naše stranke nakon jučerašnjog pira i pohoda hordi blokadera koji su uništili i unakazili sve što su mogli. Zaključak je da danas ovako izgledaju prostorije u SNS-u tako i naše prostorije izgledaju na Bulevaru oslobođenja. Svi Novosađani i građani Srbije mogu da zamisle da će ovako da izgleda čitava Srbija ako zločinačke fašističke namere ovih ljudi koji su rušili zauzmu Srbiju. Na delu je njihov politički program o kome su pričali bajke i govorili da su to protesti nekakvih studenata i nezadovoljnih građana. Ovo je politićki program huligana i bandi. Danas Novi Sad i SNS, a sutra čitava država - rekla je Gojković.

