"PALE MASKE, OVO JE POLITIČKI PROGRAM HORDI BLOKADERA" Maja Gojković u uništenim stranačkim prostorijama SNS-a (VIDEO)
PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se iz stranačkih prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu koje su blokaderi potpuno uništili.
- Svako ko prolazi danas ovde može da vidi kako izgledaju prosotrije naše stranke nakon jučerašnjog pira i pohoda hordi blokadera koji su uništili i unakazili sve što su mogli. Zaključak je da danas ovako izgledaju prostorije u SNS-u tako i naše prostorije izgledaju na Bulevaru oslobođenja. Svi Novosađani i građani Srbije mogu da zamisle da će ovako da izgleda čitava Srbija ako zločinačke fašističke namere ovih ljudi koji su rušili zauzmu Srbiju. Na delu je njihov politički program o kome su pričali bajke i govorili da su to protesti nekakvih studenata i nezadovoljnih građana. Ovo je politićki program huligana i bandi. Danas Novi Sad i SNS, a sutra čitava država - rekla je Gojković.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
