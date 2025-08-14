Politika

ČIST FAŠIZAM: Snimak kako blokaderi demoliraju prostorije SNS u Stražilovskoj ulici (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 22:32

BLOKADERI teroristi demolirali su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu u Stražilovskoj ulici. Oni su razbili stakla, a potom uništavali i krali imovinu naprednjaka.

ЧИСТ ФАШИЗАМ: Снимак како блокадери демолирају просторије СНС у Стражиловској улици (ВИДЕО)

Foto: Novosti

