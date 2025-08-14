Politika

BLOKADERI NAJAVLJUJU NOVI HAOS: Pozivaju da se večeras ponesu fantomke - sve rade da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO)

В. Н.

14. 08. 2025. u 13:32

BLOKADERI najavljuju nove nerede i haos za večeras.

БЛОКАДЕРИ НАЈАВЉУЈУ НОВИ ХАОС: Позивају да се вечерас понесу фантомке - све раде да изазову грађански рат у Србији (ФОТО)

Foto: Novosti

Pozivaju na okupljanje "pod fantomkama" i najavljuju "pucanje po šavovima".

"Ispred prostorija SNS, Bogatić - pozivamo vas na druženje. Po poslednjoj modi u Srbiji - kao modni detalj moneti fantomku", navodi se u pozivu blokadera fašista.

Sve rade da izazovu građanski rat u Srbiji.

