JEZIVO: Pogledajte - Blokaderi sprovode nasilje u Novom Sadu (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 23:21

BLOKADERI su večeras u Srbiji sproveli talas nezapamćenog nasilja.

Foto: Novosti

Oni su napadali građane koji su se okupili da brane prostorije Srpske napredne stranke, a napadli su i policiju. 

U Novom Sadu je večeras više povređenih.

Pogledajte nemile scene svega što blokaderi večeras rade u Novom Sadu:

Kako je to prilikom obraćana istakao ministar policije Ivica Dačić, za sada se zna da je povređeni 14 ili 15 policajaca u neredima i nasilju koje su blokaderi večera sprovodili na više lokacija u Srbiji. 

Blokaderskog nasilja bilo je najpre u Novom Sadu, a onda na više lokacija u Beogradu, Pančevu, Kraljevu, Lazarevcu...

