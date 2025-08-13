JEZIVO: Pogledajte - Blokaderi sprovode nasilje u Novom Sadu (VIDEO)
BLOKADERI su večeras u Srbiji sproveli talas nezapamćenog nasilja.
Oni su napadali građane koji su se okupili da brane prostorije Srpske napredne stranke, a napadli su i policiju.
U Novom Sadu je večeras više povređenih.
Pogledajte nemile scene svega što blokaderi večeras rade u Novom Sadu:
Kako je to prilikom obraćana istakao ministar policije Ivica Dačić, za sada se zna da je povređeni 14 ili 15 policajaca u neredima i nasilju koje su blokaderi večera sprovodili na više lokacija u Srbiji.
Blokaderskog nasilja bilo je najpre u Novom Sadu, a onda na više lokacija u Beogradu, Pančevu, Kraljevu, Lazarevcu...
