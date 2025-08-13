Politika

VUČIĆ STIGAO U KOMANDNI CENTAR POLICIJE

Novosti online

13. 08. 2025. u 22:52

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u komandni centar policije.

ВУЧИЋ СТИГАО У КОМАНДНИ ЦЕНТАР ПОЛИЦИЈЕ

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Blokaderi su izazvali veliko nasilje u Novom Sadu, u Beogradu na pojedinim mestima, u Lazarevcu, Kraljevu, Pančevu.

Ima mnogo povređenih policajaca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!