VUČIĆ ODRŽAO GOVOR NA SAVSKOM VENCU: Braniću Srbiju od onih spolja i od njihovih poslušnika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je govor ispred sedišta SNS na Savskom vencu.

Novosti

- Mi ništa ne želimo da rušimo. Neću da vas pozivam u obračun i sukobe - kazao je Vučić.

Ističe da je Srbija ustala kao nikada dosad.

Najavio je velike promene u državnom aparatu, od Vlade Srbije do policije, "svuda na svakom mestu".

Kaže da se u Subotici okupilo više od 1.000 ljudi da brani prostoje svoje stranke, a u Šidu više od 500 ljudi.

- Ljudi čuvaju svoju kuću od pomahnitalih blokadera - kazao je Vučić i izvinio se članovima SNS što pojedini funkcioneri nisu u odbrani stranke kao oni.

- Neki funkcioneri biraju između plaža sa kamenčićima i plaža sa peskom - dodao je on.

On je istakao da je neverovatno ponosan na svoj narod.

- Danas biram između plaža sa kamenčićima i plaža sa peskom. I to je moja krivica. Samo hoću vama da kažem, onoga dana... Onoga dana kada su videli da su nam ljudi napadnuti, posao im je bio da dođu istog sekunda, da prekinu svoje odmore. Nemam ja ništa protiv odmora. Njihov je posao bio, jer oni čuvaju te funkcije. Imaju tašne, mašne sekretarice, a ne vi. A vi ste došli ovde, oni ovde nisu došli. I o vam govorim... I o vam govorim zato što će biti velikih i nemilosrdnih promena u celom državnom aparatu. Od vlade Srbije do policije. Svuda i na svakom mestu. Mi moramo da razumemo dobro glas naroda, glas običnih ljudi - kazao je on.

Ljudi su se skupili na više od 250 lokacija širom Srbije.

- A možete da mislite, mi moramo da budemo na svakom mestu. Naši ljudi su se skupljali večeras na više od 250 lokacija. A oni na svega 75. I na 250 lokacija ljudi koji nemaju motiv da nekoga ruše. Ljudi koji nisu besni. Samo ljudi koji su potpuno normalni. Samo ljudi koji su čestiti i pristojni. Samo ljudi koji žele da sačuvaju svoju zemlju i baš ništa više. I zato vam beskrajno hvala što ste večeras ovde i u celoj Srbiji. Što pokazujete da Srbiju neće moći da slome. Vaš duh je nešto posebno i jedinstveno. Mnogo vas volim i beskrajno vam hvala na tome. Hvala na tome! I ovi dragi prijatelji nisu razumeli jednu stvar. Nije politika nečiji program i nečiji plan, nečija ideja. Nisu prostorije - naveo je.

Ističe da blokaderi mrze Srbiju i da su učestvovali u njenom komadanju.

- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi. Zamislite da nekoga mrzite koliko oni mrze nas, da ih pitate zašto, pogledajte ih, bogatiji su od vas, bogatiji su od vas, nisu vredniji, ali su bogatiji i opet im nešto smeta. Smeta im to što ne razumeju Srbiju i smeta im to što se Srbija bez njih i uprkos njima desetostruko brže razvija. Smeta im to i što ima Beograd na vodi i što će da izgleda više mostova i u Beogradu i u Novom Sadu nego ikada u našoj istoriji, a oni u tome nisu učestvovali jer kada su oni učestvovali, onda je Srbija tonula, padala i nestajala. Mrze Srbiju i zato što su učestvovali u njenom teritorijalnom komadanju i nestajanju, od toga da je Crna Gora otišla do toga da su ćutali. Njih ni Kosovo nikad nije interesovalo, njih ni naši junaci nisu interesovali, njih ne interesuje ni sever Srbije, njih ama baš ništa ne interesuje sem donjeg dela njihovih leđa i to je jedina stvar za koju su spremni da se bore - kazao je Vučić.

Poručio je onima koji plaćaju blokadere spolja, kaže da su nas bezbroj puta bombardovali, otimali našu teritoriju, pokušavali da nas okrenu jedne protiv drugih.

- Danas nećete moći - kazao je Vučić i istakao je da je to zbog ljudi koji sve razumeju.

Kaže da u politici, kao u životu, imate pobede i poraze.

- Jednu stvar mogu da vam kažem: Nikada se neću skloniti od vas i uvek ću biti ponosan na vas. Dok dišem, dok krv teče mojim venama biću sa vama. Braniću Srbiju od onih spolja i od njihovih poslušnika iznutra - kazao je on.