"MOLE ZA DOBRE BATINE!" Jezivo - Ideolog blokadera poziva na napad na srpsku policiju! (FOTO)
IDEOLOG opozicije i blokadera, novinar Slobodan Stupar na društvenoj mreži ''Iks'' poziva na napad na srpsku policiju!
Naime, Stupar je na Iksu napisao kako srpski policajci "mole za dobre batine"!
"Policajci i žandari traže, mole za dobre batine. Želje im se moraju ispuniti", napisao je Stupar na svom Iks profilu, čime je otvoreno pozvao na napad na srpsku policiju.
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
DIVLjAŠTVO BRAJANA BRKOVIĆA: Snimak kako gađa policiju i neistomišljenike u Vrbasu
