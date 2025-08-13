Politika

"MOLE ZA DOBRE BATINE!" Jezivo - Ideolog blokadera poziva na napad na srpsku policiju! (FOTO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 15:39

IDEOLOG opozicije i blokadera, novinar Slobodan Stupar na društvenoj mreži ''Iks'' poziva na napad na srpsku policiju!

МОЛЕ ЗА ДОБРЕ БАТИНЕ! Језиво - Идеолог блокадера позива на напад на српску полицију! (ФОТО)

Foto: Printscreen/Jutjub/N1

Naime, Stupar je na Iksu napisao kako srpski policajci "mole za dobre batine"!

"Policajci i žandari traže, mole za dobre batine. Želje im se moraju ispuniti", napisao je Stupar na svom Iks profilu, čime je otvoreno pozvao na napad na srpsku policiju. 

Pogledajte:

Foto: Printscreen/Iks

BONUS VIDEO:

DIVLjAŠTVO BRAJANA BRKOVIĆA: Snimak kako gađa policiju i neistomišljenike u Vrbasu

