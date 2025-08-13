VUČIĆ RASTURIO AUSTRIJSKOG NOVINARA: Kad me već vučete za jezik! Samo Srbija je principijalna, a ja se borim za moj narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je jasno na provokacije novinara iz Austrije po pitanju Kosova i Metohije i NVO sektora.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Što se tiče NVO ovde, onih koji su plaćeni spolja, oni imaju gotovo unisoni i jedinstven stav protiv Vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu i ne samo po pitanju vladavine prava već po svim drugim pitanjima. Sve jedno, mi im nudimo dijalog i razgovor uvek i oni su ga ne jedanput odbijali. I evo, ja i pred vama mogu da ponudim taj dijalog, da čujemo predstavnike civilnog društva o svim važnim pitanjima, plašim se da će odgovor biti isti kao i uvek, a rećiću vam i zašto. Zato što su se uspešno nadali da će uz ogromnu finansijsku pomoć zajedno sa drugim akterima moći da sruše legalnu i legitimnu vlast u Srbiji - rekao je Vučić i dodao:

- Kad me već vučete za jezik, a nikada to ne bih govorio, onda ću vam reći. Vi kada dođete ovde i kažete da moramo da priznamo Kosovo, što je vama smešno, a meni nije ja se osmehujem tek kao fini domaćin. Znate, uzeli ste 14 odsto teritorije ovoj zemlji i našem narodu i vama je to smešno, a meni nije. I na 14 odsto teritorije koju ste pokušali da uzmete i 2000. i 1999. i 2008. vi govorite nemojte da gledate u prošlost i nemojte da razmišljate o tome već priznajte Kosovo i dogovarajte se na ovaj ili onaj način da ostanete bez toga, a onda nam dođete sa sledećom tezom i kažete "pa morate da se usaglasite sa politikom EU, a politika EU su sankcije Rusiji i podrška integritetu Ukrajine." Pa ovde je izgleda samo Srbija principijalna. Srbija podržava integritet Ukrajine, samo traži od svih da podržavaju i njen integritet u skladu sa poveljom UN i u skladu sa Rezolucijom 1244. A gde su ti principi kada za Srbiju to ne važi, a za Ukrajinu tako strastveno važi. Pa ko je tu pogazio principe - Srbija ili mnogi na Zapadu? Hoćete li sebi da postavite to pitanje? I ima li odgovora? Nema ga. Odgovor na to pitanje - Vučić je diktator, moramo da dovedemo nekog da bude dovoljno poslušan i da neće da pomisli nikada da to pitanje postavi. Ja sam politički veteran, dovoljno pristojan da nijednu ružnu reč ne iskoristim, ali dovoljno hrabar da na svakom mestu u svetu postavim pitanje koje se tiče opstanka mog naroda i budućnosti zemlje koju vodim. Čuvao sam mir 13 godina. Pre tri i po godine je vaša agencija objavljivala tekstove u kojima se kaže da se samo čeka trenutak kada će Vučić da napadne neke zemlje u regionu pod ruskim uticajem. Da li ste nekad rekli izvinite, pošto se to nije dogodilo. Da li ste nekada rekli "žao mi je jer nismo govorili istinu"? Pa niste nikada, kako ni bilo ko drugi u Evropi. I svaki dan slušam pridike i predavanja. I mislite ne postoji slobodan čovek koji ima drugačije miljenje. E pa ima, evo stoji pred vama. I ne zato što sam ja Aleksandar Vučić, već zato što predstavljam jedan slobodarski narod koji ne trpi nepravdu. I ćutim na sve to i nikada vam ništa od ovoga ne bih rekao kao pristojan domaćin, da me niste vukli za jezik. Naterali ste me da govorim iz srca i duše. A želimo da razgovaramo sa Prištinom, a ne da korz hapšenja Srba rešavamo problem.