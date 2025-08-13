VUČIĆ ODGOVORIO NA IZJAVU SPAJIĆA: Pozivam ga da dođe u septembru da vidi kako se jedna samostalna vojska gradi i kako izgleda
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom dobio je pitanje da prokomentariše izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića, koji je rekao da je u interesu celog regiona da se što pre krene ka evropskom putu, a da tu vidi i pridruživanje Srbije NATO-u.
- Nisam video izjavu premijera Spajića, svi u regionu se mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Mi želimo sa Crnom Gorom da imamo najbliže bratske odnose. Srbija ima dobre odnose sa NATO, vodimo računa i zbog KFOR, prisustva na terenu. Mi ne želimo da budemo deo bilo koje vojen organizacije, da pripadamo bilo kome bloku, da čuvamo svoje nebo i svoju zemlju, zato snažimo svoju armiju. Veoma sam ponosan na to. Hvala mu na ponudi, Srbija će da ostane samostalan, pozivam ga da dođe da vidi kako se jedna samostalna vojska gradi i kako izgleda, mislim da će sredinom septembra biti velika manifestacija u Beogradu - rekao je Vučić.
