Politika

ANDREA KARGAČIN NAJEKSTREMNIJA PROTIV SRPSKE ZASTAVE NA LIMANU: Glumila u predstavi o Srebrenici (VIDEO)

В.Н

13. 08. 2025. u 10:41

DEVOJKA koja je bila najekstremnija na Limanu protiv srpske zastave zove se Andrea Kargačin i glumila je u predstavi o Srebrenici, naveo je jedan korisnik društvene mreže Iks.

Foto: X Printscreen

- Za genocid u Srebrenici odgovorna je kulturna, politička i crkvena elita - rekla je o predstavi.

Pogledajte ko se bori protiv srspke crkve i zastave na Limanu.

