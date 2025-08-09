NE ŽELE PODELE, A UNIŠTAVAJU SRPSKU TROBOJKU! Autošovinizam doživljava vrhunac na Limanima

UZ ANARHISTIČKE simbole, jutros su osvanule poruke da na Limanu crkve neće biti. Ta poruka novosadskih blokadera nije bila dovoljna, već su autošovinisti i separstisti sa uživanjem skrnavili, gulili i krečili srpske trobojke gde god su ih videli.

Foto: Novosti

Poput bikova u koridi koji reaguju na crvenu maramu, novosadski blokaderi su odreagovali na spomen Srbije, srpske trobojke i izgradnje hrama SPC koji će biti posvećen žrtvama novosadske racije.

Ono što je poražavajuće, blokaderi na sav glas govore da su puni razumevanja za svoje komšije i svoj kvart, da su tolerantni i puni razumevanja za sve građane, ali istina je potpuno drugačija.

Foto: Novosti

Oni svoj legitimitet crpe na osnovu zborova, na kojima se okupi desetak, u najboljem slučaju stotinak aktivista i gde se zatim donose odluke koje su po njima obavezujuće za sve, a svako ko se usudi da ima drugačije mišljenje, za njih je ćaci, bot ili vučićevac i automatski nema pravo glasa.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Iako gradske četvrti poput Limana na kojima je skoncentrisan veliki broj građana, a koji su verujući nema svoju crkvu, to ne sprečava agresivnu manjinu, koja je pritom neverujuća, da na najgori mogući način vređa svakog ko ne misli kao oni.

Foto: Novosti

Skaradni plakati u kojima se vređaju crkveni velikodostojnici su preplavili društvene mreže sa pozivom da Srpska pravoslavna crkva nije dobrodošla na Liman.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Da bude još gore, ideja je da se crkva podigne u čast i sećanje tragično nastradalih Novosađana koji su stradali za vreme Novosadske racije, ali to blokadere koji su samo deklarativno anti-fašisti ne sprečava da se ponašaju kao najveći šovinisti i fašisti, jer njihova komunistička i anarhistička ideologija je iznad sećanja na svaku srpsku žrtvu.

Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke. pic.twitter.com/be6eGl9Nrj — Razglas news (@razglasnews) August 9, 2025

Da bi smo shvatili ovu trenutnu histeriju koja vlada među delom Limanaca, moramo da shvatimo mentalitet ljudi koji se bune i milje odakle dolaze.

Naime, uglavnom je reč je o potomcima komunističkih funkcionera, koji su za vreme svoje službe dobijali stanove u ovom delu Novog Sada.

Njihovi potomci zbog pozicije svojih očeva su navikli da imaju privilegije u društvu, da budu na rukovodećim položajima, a uz to su naučeni da vole petokraku, Vojvodinu kao posebnu državu i Novi Sad po mogućstvu kao glavni grad.

Foto: Instagram/liman_drzava

S obzirom da su njihove ideje poražene, ne preostaje im ništa drugo nego da koriste svaku političku nestabilnost kako bi pokušali da vrate ideju separatizma kao dnevno-političko pitanje.

(nsuzivo.rs)